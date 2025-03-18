Гайд готовими образами від Андре Тана дозволить віднайти щось кожній дівчині для себе, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.

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За профілем одного з найвидатніших чоловіків в українській модній індустрії стежить майже 500 тисяч підписників, тож свій інстаграм Андре Тан використовує для того, щоб ділитися модними порадами. Для тих, хто шукає для себе красиве вбрання на теплу пору, радимо придивитися до добірки вже готових образів.

Total denim

Дизайнер зазначає, що в монохромному денімовому образі можна легко й просто мати стильний вигляд. Обирайте для себе джинси й сорочку з деніму в будь-якому відтінку. А ще Андре Тан радить придивитися до джинсових суконь та спідничок, які мають стильний та цікавий вигляд.



Красиві образи на весну пору / Фото з інстаграму Андре Тана

Мініспідниця + чоботи + топ + жакет

Це безпрограшний варіант, який допоможе підкреслити жіночність та впевненість. Зібрати такий аутфіт досить просто, а виглядає він красиво й грайливо.



Ефектні образи на весну пору / Фото з інстаграму Андре Тана

Штанний костюм

Дизайнер радить робити ставку на світлі відтінки або чисто білий колір, завдяки якому ваш образ буде виглядати дорого й свіжо.



Красиві образи на весну пору / Фото з інстаграму Андре Тана

Джинси + приталений жакет + топ

Такий образ виглядає практично й стильно, втім замість джинсів можна приміряти спідницю, штани чи навіть сукню. Важливо лише, аби силует залишався збалансованим. Жакет дизайнер радить обирати такий, який буде підкреслювати талію.



Бездоганні образи на весну пору / Фото з інстаграму Андре Тана

Спідниця максі + бомбер + ботильйони

Таке поєднання точно не залишить вас непоміченими. Андре Тан зазначив, що це сміливе поєднання спортивного та класичного стилю. Легка спідниця додає необхідної динаміки, бомбер створює невимушений контраст, а ботильйони додають нотку елегантності.



Красиві образи на весну пору / Фото з інстаграму Андре Тана

Ці весняні практичні ідеї образів є простими, стильними й зручними, тож точно сподобаються багатьом дівчатам.