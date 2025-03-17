Андре Тан вже багато років веде свою улюблену рубрику з порадами, тож представив своїм читачам нову добірку з трендовими кольорами, які неможливо обійти увагою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.
Читайте також Андре Тан назвав головні тренди верхнього одягу на весну: без них не обійтися
Модельєр зазначив, що нас чекають соковиті відтінки натхненні природою і яскраві акценти. Навіть якщо ви не любите такі ефектні відтінки, то цього року варто щось додати у свій гардероб, оскільки вони здатні додати образу неймовірної родзинки.
Апельсинова прохолода
Дизайнери представили на подіумах чимало суконь в цікавому помаранчевому відтінку, тож радимо придивитися до цього кольору, оскільки він має вражаючий вигляд.
Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера
Бежевий
Андре Тан називає модний колір відтінком висівок, та для того, щоб краще його зрозуміти, звертайте увагу на речі в бежевих відтінках. Виглядає колір дорого й розкішно.
Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера
Білий виноград
Такий відтінок радше нагадує лаймовий, але не такий разючий, тому можна схилятися при пошуку вбрання до кольору білого винограду. Вбрання у цьому відтінку однозначно покращать будь-який ваш вихід.
Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера
Крокус
Ефектний фіолетовий відтінок, який нагадує колір весняних крокусів, може здатися занадто яскравим, але повірте, образи з цим відтінком перевершать всі ваші очікування.
Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера
Лаймовий крем
Колір підійде всім, хто хоче додати яскравості, але боїться бачити на собі насичені відтінки. На весняну пору робіть ставку на базові речі, які легко інтегрувати в гардероб.
Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера
Незабутній синій
Вражаючий колір здатен вразити з перших секунд, тому навіть не вагайтеся в тому, що вам точно варто додати його до свого гардероба!
Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера
До речі, серед багатьох кольорів, фахівці визначили один колір, який носять багаті жінки. Для того, щоб мати розкішний вигляд, варто додати до свого гардероба сірий колір.