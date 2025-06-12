Весільна сукня – це не лише класика в білому кольорі, але й про настрій, стиль та спосіб бути собою у найважливіший день, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Тана.

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Представлена дизайнером добірка – знахідка для наречених, які шукають для себе ідеальні образи.

Бохо-шик

Звертайте увагу на розслаблені силуети, мереживо, волани та плетені елементи. Весільні сукні обожнювали наречені, які робили ставку на богемну естетику в 70-х роках. Ознакою бохо-шику є відсутність корсета та максимальна свобода.



Весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

Драпірування

Придивляйтеся до м’яких складок й струмливих тканин. У весільну моду цього року повернулося драпірування. Актуальними будуть довгі шлейфи, високі розрізи та багатошарові спідниці.



Красиві весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

Мінімалізм

Нареченим варто робити ставку на чисті лінії, мінімальний декор та силует, що підкреслює фігуру. Мінімалістичні весільні сукні підійдуть для тих, хто цінує елегантність. У такій сукні зручно рухатися й вона точно залишиться актуальною через роки.



Весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

Силует "Русалка"

Цей фасон виглядає неймовірно. Сукня чудово облягає тіло та підкреслює фігуру. У 2025 році плаття стануть ще ефектнішими – з прозорими елементами, невагомими тканинами та витонченими деталями.



Модні весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

Тюль

Нареченим варто звернути увагу на повітряні сукні з тюлю. Така романтична класика буде особливо популярною цього року.



Весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

До весільної сукні нареченій треба підібрати красиве взуття. У нашому матеріалі ми розповіли про трендові босоніжки на літо, які сподобаються всім дівчатам.