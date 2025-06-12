Свадебное платье – это не только классика в белом цвете, но и о настроении, стиль и способ быть собой в самый важный день, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Андре Тана.

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Представленная дизайнером подборка – находка для невест, которые ищут для себя идеальные образы.

Бохо-шик

Обращайте внимание на расслабленные силуэты, кружево, воланы и плетеные элементы. Свадебные платья обожали невесты, которые делали ставку на богемную эстетику в 70-х годах. Признаком бохо-шика является отсутствие корсета и максимальная свобода.



Свадебные платья 2025 для невест / Фото из инстаграма Андре Тана

Драпировка

Присматривайтесь к мягким складкам и струящимся тканям. В свадебную моду этого года вернулась драпировка. Актуальными будут длинные шлейфы, высокие разрезы и многослойные юбки.



Красивые свадебные платья 2025 для невест / Фото из инстаграма Андре Тана

Минимализм

Невестам стоит делать ставку на чистые линии, минимальный декор и силуэт, подчеркивающий фигуру. Минималистичные свадебные платья подойдут для тех, кто ценит элегантность. В таком платье удобно двигаться и оно точно останется актуальным спустя годы.



Свадебные платья 2025 для невест / Фото из инстаграма Андре Тана

Силуэт "Русалка"

Этот фасон выглядит невероятно. Платье прекрасно облегает тело и подчеркивает фигуру. В 2025 году платья станут еще более эффектными – с прозрачными элементами, невесомыми тканями и изящными деталями.



Модные свадебные платья 2025 для невест / Фото из инстаграма Андре Тана

Тюль

Невестам стоит обратить внимание на воздушные платья из тюля. Такая романтическая классика будет особенно популярной в этом году.



Свадебные платья 2025 для невест / Фото из инстаграма Андре Тана

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