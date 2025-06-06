В моде этим летом будут босоножки разных форм и цветов, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Благодаря босоножкам на каблуках можно создать нарядный и эффектный образ, поскольку они придадут особую изюминку.
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Подборка состоит из 5 самых популярных летних босоножек, поэтому вы можете выбрать тот вариант, который больше всего подойдет к вашему стилю.
Босоножки с ремешками
Минималистичные босоножки всегда выглядят дорого. Нужно только найти для себя красивый вариант, который дополнит платья, или образы с джинсами и базовой футболкой.
Актуальные босоножки на лето 2025 / Фото Vogue
Мюли peep-toe
Обувь с открытой пяткой и пальцами была любимой Кэрри Брэдшоу. Лучшим выбором будет черный или коричневый цвет, впрочем можете на лето выбирать яркие цвета и интересные текстуры.
Трендовые босоножки на лето 2025 / Фото Vogue
Вьетнамки на каблуках
Обычные вьетнамки нам настолько понравились, что дизайнеры добавили к ним еще и каблуки. Такая обувь была представлена во многих коллекциях, поэтому советуем добавить ее в свой гардероб.
Актуальные босоножки на лето 2025 / Фото Vogue
Босоножки cage на каблуке
Эти босоножки выглядят интересно и необычно, поэтому станут изысканным акцентом к любому образу.
Трендовые босоножки на лето 2025 / Фото Vogue
Босоножки на завязках
Такой вид обуви ассоциируется с греческим стилем, впрочем атласная лента уже добавляет босоножкам больше романтического вайба. В качестве альтернативы, можно выбирать тонкие кожаные шнурки.
Актуальные босоножки на лето 2025 / Фото Vogue
К слову, недавно мы рассказали о несколько вещей, которые можно носить в офис в жаркую погоду. Образы включают базовые вещи, комбинируются с футболками, рубашками, жакетами, босоножками и удобной обувью.