Важно все скомпоновать так, чтобы чувствовался баланс. Достичь такого эффекта возможно и без дорогих брендов, если знать определенные секреты, пишет 24 Канал со ссылкой на Inna Vikhorova.

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Выбирайте монохромные образы

Именно этот прием используют многие знаменитости. Особенно "дорого" выглядят светлые монохромные образы.



Как создать стильный образ / Фото Pinterest

Справка: Монохромные луки – это использование одного цвета или его оттенков для создания образа.

Минималистичные украшения

Выбирайте небольшие украшения, которые не выделяются. Например, ваш образ хорошо дополнят деликатный браслет или маленькие серьги.

Запомните правило: минимализм создает ощущение утонченности.

Избегайте логотипов

Логомания это довольно спорный тренд. Ведь, лого всегда выглядит довольно экстравагантно.



Какие вещи удешевляют образ / Фото Pinterest

Избегать таких принтов стоит и потому, что они удешевляют любой образ. Дело в том, что на рынке сейчас представлено много подделок брендов. Из-за этого, даже самая дорогая вещь будет выглядеть дешевой копией.

Заметьте! Лого упрощает. "Дорогой" вид это именно ваше внутреннее "я", а значит, одежда должна подчеркивать красоту, а не перетягивать на себя все внимание.

Обращайте внимание на качественные сумки и обувь

Выбирайте качественные сумки и обувь, ведь это то, что больше всего бросается в глаза. Стоит также "заморачиваться" с этим, поскольку именно эти вещи быстро изнашиваются.