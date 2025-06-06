Важливо усе скомпонувати так, аби відчувався баланс. Досягнути такого ефекту можливо і без дорогих брендів, якщо знати певні секрети, пише 24 Канал з посиланням на Inna Vikhorova.

Читайте також Який весільний манікюр в моді у 2025 році

Обирайте монохромні образи

Саме цей прийом використовує багато знаменитостей. Особливо "дорого" виглядають світлі монохромні образи.



Як створити стильний образ / Фото Pinterest

Довідка: Монохромні луки – це використання одного кольору або його відтінків для створення образу.

Мінімалістичні прикраси

Вибирайте невеликі прикраси, що не виділяються. Наприклад, ваш образ добре доповнять делікатний браслет чи маленькі сережки.

Запам'ятайте правило: мінімалізм створює відчуття витонченості.

Уникайте логотипів

Логоманія це доволі спірний тренд. Адже, лого завжди виглядає доволі екстравагантно.



Які речі здешевлюють образ / Фото Pinterest

Уникати таких принтів варто і тому, що вони здешевлюють будь-який образ. Річ у тім, що на ринку зараз представлено багато підробок брендів. Через це, навіть найдорожча річ матиме вигляд дешевої копії.

Заувжте! Лого спрощує. "Дорогий" вигляд це саме ваше внутрішнє "я", а отже, одяг має підкреслювати красу, а не перетягувати на себе всю увагу.

Звертайте увагу на якісні сумки та взуття

Обирайте якісні сумки та взуття, адже це те, що найбільше впадає в очі. Варто також "заморочуватись" з цим, оскільки саме ці речі швидко зношуються.