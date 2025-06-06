Важливо усе скомпонувати так, аби відчувався баланс. Досягнути такого ефекту можливо і без дорогих брендів, якщо знати певні секрети, пише 24 Канал з посиланням на Inna Vikhorova.
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Обирайте монохромні образи
Саме цей прийом використовує багато знаменитостей. Особливо "дорого" виглядають світлі монохромні образи.
Як створити стильний образ / Фото Pinterest
Довідка: Монохромні луки – це використання одного кольору або його відтінків для створення образу.
Мінімалістичні прикраси
Вибирайте невеликі прикраси, що не виділяються. Наприклад, ваш образ добре доповнять делікатний браслет чи маленькі сережки.
Запам'ятайте правило: мінімалізм створює відчуття витонченості.
Уникайте логотипів
Логоманія це доволі спірний тренд. Адже, лого завжди виглядає доволі екстравагантно.
Які речі здешевлюють образ / Фото Pinterest
Уникати таких принтів варто і тому, що вони здешевлюють будь-який образ. Річ у тім, що на ринку зараз представлено багато підробок брендів. Через це, навіть найдорожча річ матиме вигляд дешевої копії.
Заувжте! Лого спрощує. "Дорогий" вигляд це саме ваше внутрішнє "я", а отже, одяг має підкреслювати красу, а не перетягувати на себе всю увагу.
Звертайте увагу на якісні сумки та взуття
Обирайте якісні сумки та взуття, адже це те, що найбільше впадає в очі. Варто також "заморочуватись" з цим, оскільки саме ці речі швидко зношуються.