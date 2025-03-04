Щоб правильно поєднати кольори, потрібно знати, який відтінок з яким найкраще пасує одне одному, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Мова йтиме не про актуальні кольори, а їхню стилізацію.

Зверніть увагу Пудрово-рожевий – трендовий колір весни 2025: з чим його поєднати

Основний принцип у виборі кольорів для гардероба полягає у міксі темних, насичених та глибоких відтінків зі світлими та м’якими пастельними кольорами. Це дозволить створити гармонійні образи до будь-якого типу зовнішності й надасть стилістичні переваги.

Зелений + рожевий

Це витончене кольорове поєднання варто взяти на озброєння цього сезону. Навесні особливо популярним буде поєднання приглушеного зеленого з ніжно-рожевим кольором. Ці два відтінки є трендовими й гармонійно доповнюють одне одного.



Вдалі поєднання кольорів на весну / Фото Vogue

Червоний + рожевий

Продовжує залишатися популярним у 2025 році червоний колір. Взимку його поєднували зі стриманими відтінками, а вже навесні його можна стилізувати з яскравими тонами, до прикладу, рожевим, який ідеально поєднується з червоним.



Красиві поєднання кольорів на весну / Фото Vogue

Темно-коричневий з лаймовим

Коричневий колір здобув популярність минулого сезону й залишатиметься в тренді у весняно-літню пору. Коричневий колір виглядає класично та елегантно, тому стилісти радять стилізувати його з сумкою в лаймовому відтінку чи додавати яскравого акценту у вигляді будь-якого іншого вбрання.



Вдалі поєднання кольорів на весну / Фото Vogue

Такий мікс речей може здаватися незвичним, втім ці кольори між собою гармоніюють досить добре. Ті, хто люблять поєднання кольорів та вміють з ними працювати, можуть додавати вбрання з принтами.