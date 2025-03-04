Чтобы правильно совместить цвета, нужно знать, какой оттенок с каким лучше всего подходит друг другу, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Речь пойдет не об актуальных цветах, а их стилизации.

Обратите внимание Пудрово-розовый – трендовый цвет весны 2025: с чем его совместить

Основной принцип в выборе цветов для гардероба заключается в миксе темных, насыщенных и глубоких оттенков со светлыми и мягкими пастельными цветами. Это позволит создать гармоничные образы к любому типу внешности и предоставит стилистические преимущества.

Зеленый + розовый

Это изящное цветовое сочетание стоит взять на вооружение в этом сезоне. Весной особенно популярным будет сочетание приглушенного зеленого с нежно-розовым цветом. Эти два оттенка являются трендовыми и гармонично дополняют друг друга.



Удачные сочетания цветов на весну / Фото Vogue

Красный + розовый

Продолжает оставаться популярным в 2025 году красный цвет. Зимой его сочетали со сдержанными оттенками, а уже весной его можно стилизовать с яркими тонами, к примеру, розовым, который идеально сочетается с красным.



Красивые сочетания цветов на весну / Фото Vogue

Темно-коричневый с лаймовым

Коричневый цвет получил популярность в прошлом сезоне и будет оставаться в тренде в весенне-летнюю пору. Коричневый цвет выглядит классически и элегантно, поэтому стилисты советуют стилизовать его с сумкой в лаймовом оттенке или добавлять яркого акцента в виде любого другого наряда.



Удачные сочетания цветов на весну / Фото Vogue

Такой микс вещей может показаться необычным, впрочем эти цвета между собой гармонируют достаточно хорошо. Те, кто любят сочетание цветов и умеют с ними работать, могут добавлять наряды с принтами.