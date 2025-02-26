Нежно-пудровая гамма понравится многим девушкам, поскольку она ассоциируется с легкостью, романтикой и чувственностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В своих коллекциях этот цвет представили бренды Alaïa, Chanel, Valentino, Miu Miu и Jil Sander.
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Розовый – трендовый цвет весны
Нежный розовый станет главной цветовой тенденцией весенне-летнего сезона. Пастельный тон можно применять в классическом костюме, в вечернем платье, юбках, обуви и аксессуарах. Этот мягкий оттенок идеально подходит для весны, является свежим и воздушным, поэтому подходит в любом наряде – рубашках, блузах и жилетах.
Бренд Valentino сделал ставку на пудрово-розовые вечерние платья с пайетками, кристаллами, рюшами и аппликациями. Chanel и Miu Miu поиграли с контрастами и соединили нежный розовый с базовым черным и серым цветом. Ganni сделали пудрово-розовый главным цветом однотонного образа, создав look в одинаковом оттенке с ног до головы.
Чтобы вдохновиться интересными образами, предлагаем посмотреть подборку аутфитов от известных модниц, которые уже активно примеряют розовый цвет на себе.
Образ с розовыми брюками
Образ с розовым кардиганом
Образ с коричневым костюмом
Образ с розовым свитером и сумкой
На примере этих образов можно понять, как розовый цвет работает вместе с другими. Весной можете создавать интересные монохромные сочетания или стилизовать с коричневым, белым, оливковым, серым или голубым.