На основе этой формулы можно создать спокойный и интересный образ на каждый день или удивительный аутфит с вав-эффектом, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Деним никогда не покидает наших гардеробов, независимо от смены сезонов и модных тенденций. Со временем он модифицируется, оставаясь актуальным, поскольку является базой и основой для множества образов.

Среди самых модных джинсов на весну – мешковатые и широкие модели, грязные джинсы и интересные джинсы баллоны. Независимо от того, как именно вы выберете модель, весной предлагаем создать монохромный образ, который снова набирает популярность.

Такая универсальная стилизация была в моде в 90-х годах, а затем в нулевых. В 2025 году их можно носить с лаконичными широкими джинсами и рубашкой из денима в тон. Акцентом могут стать массивные украшения или обувь на каблуках.



Роскошный образ с рубашкой и джинсами / Фото из инстаграма @majawyh

Также можно совместить джинсы с денимовой курткой, соединив ее так, чтобы создать необычный трендовый аутфит. Сочетание джинсовой куртки также будет иметь удивительный эффект.

Красивые образы на себе уже показали известные модницы. Одна из них надела рубашку и джинсы, другая – скандинавская инфлюенсерка Жанетт Мэдсен соединила укороченную джинсовую куртку с широкими джинсами и остроносыми туфлями.

Если у вас есть разные цвета джинсов, тогда предлагаем отправляться на покупки, подобрав под низ именно тот верх, который будет визуально создавать монохромный вид. Если же хотите вдохновиться креативными идеями – предлагаем посмотреть образы в пинтересте или инстаграме.