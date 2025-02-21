Жакет прекрасно стилизуется с кроссовками, рубашкой и джинсами, а еще подходит под образы с юбкой и платьями, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. У каждой модницы найдется большая коллекция жакетов различных фасонов – от оверсайза до приталенной талии.

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Блейзер – стильная вещь на весну

Красивые блейзеры всегда остаются в списке самых желанных вещей этой весной. Их активно представили в своих образах бренды Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci и Prada. В их коллекциях на весну/лето 2025 они заняли центральное место. Несмотря на то, что на подиумах было немало образов с жакетами, есть все же 5 фасонов, которые выделялись больше всего.

Кожаный жакет

В ближайшие несколько месяцев жакеты с матовой или блестящей кожей будут достаточно популярными. По словам стилистов, они могут стать альтернативой байкерской куртке. Такой жакет универсальный, изысканный и легко сочетается с любым нарядом. Выбирать лучше жакеты в черном, коричневом, оливковом или бордовом цвете.

В клетку

Клетчатый принт является одним из символов осеннего сезона, впрочем весной он возвращается в тренды. На Неделе моды в Париже Кендалл Дженнер появилась в клетчатом пиджаке, поэтому теперь все пытаются повторить ее выход.

Крой оверсайз

Жакеты в стиле оверсайз стали классикой, без которой сложно представить гардероб. Самыми актуальными будут жакеты с подчеркнутыми плечами. Они были представлены в коллекциях Prada, Saint Laurent, Tibi и Stella McCartney.

Приталенный жакет

Полной противоположностью моделям оверсайз является силуэт песочные часы, который навеян модой 1950-х годов. Такой жакет остается актуальным уже несколько сезонов подряд и прекрасно сочетается с джинсами, брюками и обувью на каблуках.

Жакет без лацканов

Некоторые смелые дизайнеры убрали лацканы с традиционного блейзера и предложили носить современный силуэт, который легко комбинируется с разной одеждой и добавляет дополнительную порцию эффектности любому образу.