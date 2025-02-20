Девушки любят удобные и практичные вещи, поэтому охотно начнут снова носить лосины со штрипками, пишет 24 Канал. Судя по тому, что они вернутся в наши гардеробы с новым размахом, нас ждет еще больше стильных и интересных образов.

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Лосины со штрипками – тренд весны 2025

Несколько сезонов леггинсы со штрипками считались немодными и устаревшими, но уже в новом сезоне дизайнеры решили их реанимировать и представили немало стильных версий, которые отлично впишутся в современный гардероб.



Лосины со штрипками снова в моде / Фото Pinterest

Такие леггинсы с легкостью способны заменить модницам базовые джинсы и брюки. Носить их можно весной с лоферами, а летом с балетками. Лосины прекрасно стилизуются с блузами, жакетами, туфлями и тому подобное.

Добавим, что леггинсы со штрипками не является новинкой. Они появились еще в XIX-XX веке как элемент жокейской униформы. Уже через полвека леггинсы со штрипками штурмовали престижные горнолыжные курорты.



Лосины со штрипками снова в моде / Фото Pinterest



Лосины со штрипками снова в моде / Фото Pinterest

Впоследствии яркие леггинсы со штрипками стали частью униформы поклонниц аэробики, а уже дальше их начали добавлять в свои коллекции известные бренды.

Штрипка раньше в лосинах была фиксатором, а сейчас – декоративный элемент, который обязательно стремятся показать модные девушки. Стилисты рекомендуют запомнить важное правило. Если вы надеваете облегающий низ, то сверху должна быть объемная одежда – маскулинный жакет, рубашка из мужского гардероба, свободный бомбер или худи.



Лосины со штрипками снова в моде / Фото Pinterest

Эксперты говорят, что выгодным партнерством для леггинсов со штрипками является ношение ярких туфель-лодочек, которые способны привлечь внимание к краю штанины и самой штрипки, чтобы смелая деталь образа не была незамеченной.

Носить такие лосины можно по-разному. Самыми распространенными являются две стилизации, когда их нужно стилизовать с обувью на каблуке – заправить штрипки внутрь обуви или натянуть сверху.