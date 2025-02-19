Именно джинсы являются практичными и универсальными штанами, которые мы носим с любым нарядом, обувью и верхней одеждой, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Однако, в начале весны многим из нас хочется найти им замену.

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Брюки-бочки – тренд 2025 года

В новом сезоне девушек ждет интересное решение – комфортные брюки-бочки, которые становятся все популярнее среди ведущих икон стиля, а в начале весны они станут лучшей заменой джинсам.

Если перемотать пленку 2 года назад, то можно вспомнить популярность этих джинсов. Тогда они стремительно росли в начале 2023 года, когда фасон выпустили бренды Alaïa и The Attico. В свое время эти штаны стали вирусными.

Теперь модные бренды решили снова сделать их популярными, поэтому уже несколько месяцев брюки-бочки находятся на модном радаре. Эти штаны от других отличает то, что они имеют необычный вырез, который напоминает бочку, если соединить их вместе.

По фасону брюки расширяются от бедер до колен, а тогда медленно сужаются к щиколоткам. Несмотря на то, что такая модель выглядит достаточно смело, она все же зарекомендовала себя как универсальную, а это значит, что такими брюками действительно можно заменить джинсы.

С чем комбинировать брюки-бочки

Достаточно хорошо эти брюки сочетаются с облегающими блузами и футболками. Если же одеваете модели размера оверсайз, то их лучше заправлять внутрь. Удачно стилизуются изделия с блейзерами и футболками с воротником поло. Кроме того, брюки прекрасно сочетаются с кроссовками, лоферами, балетками и различными сапогами на каблуках.

Многие модницы уже начали стилизовать эти брюки в своих образах, поэтому каждая девушка непременно найдет что-то для себя.