Саме джинси є практичними та універсальними штанами, які ми носимо з будь-яким вбранням, взуттям та верхнім одягом, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Однак, на початку весни багатьом з нас хочеться знайти їм заміну.

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Штани-бочки – тренд 2025 року

У новому сезоні на дівчат чекає цікаве рішення – комфортні штани-бочки, які стають все популярнішими серед провідних ікон стилю, а на початку весни вони стануть найкращою заміною джинсам.

Якщо перемотати плівку 2 роки назад, то можна згадати популярність цих джинсів. Тоді вони стрімко зростали на початку 2023 року, коли фасон випустили бренди Alaïa та The Attico. У свій час ці штани стали вірусними.

Тепер модні бренди вирішили знову зробити їх популярними, тож вже кілька місяців штани-бочки перебувають на модному радарі. Ці штани від інших відрізняє те, що вони мають незвичайний виріз, який нагадує бочку, якщо з’єднати їх разом.

За фасоном штани розширюються від стегон до колін, а тоді повільно звужуються до щиколоток. Попри те, що така модель виглядає досить сміливо, вона все ж таки зарекомендувала себе як універсальну, а це означає, що такими штанами справді можна замінити джинси.

З чим комбінувати штани-бочки

Досить гарно ці штани поєднуються з обтислими блузами та футболками. Якщо ж одягаєте моделі розміру оверсайз, то їх краще заправляти всередину. Вдало стилізуються вироби з блейзерами та футболками з коміром поло. Окрім того, штани чудово поєднуються з кросівками, лоферами, балетками та різними чоботами на підборах.

Багато модниць вже почали стилізувати ці штани у своїх образах, тож кожна дівчина неодмінно віднайде щось для себе.