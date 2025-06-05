Подготовку к свадьбе обычно начинают заблаговременно. Весомое внимание уделяется именно образу невесты. Ведь важно продумать все, до мелких деталей, в том числе и маникюр, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Варианты стильного маникюра на свадьбу
- Классический молочный
Молочный выглядит очень стильно и сдержанно. Такой цвет прекрасно подойдет как для коротких, так и длинных ноготков.
- Мыльные ногти
Тренд на так называемые "мыльные ногти" пришел к нам из Кореи. Таки маникюр – отличная альтернатива классическому нюду.
- French Ombré
Французский омбре – очень необычный маникюр, который будет прекрасно выглядеть даже через несколько недель носки. Благодаря переливу, создается невероятный эффект. Кажется, что ноготки покрыла снежная лавина.
- Американский маникюр
Характерной чертой американского маникюра является то, что цвет ногтей совпадает с оттенком на губах. Отчасти этот дизайн напоминает френч. Дело в том, что на кончиках ногтей, при американском маникюре, может быть белая "шляпка".
- Сетевой френч
Классический френч можно сделать гораздо интереснее, если добавить несколько декоративных деталей. К примеру, нежное кружево.
Обратите внимание! Такой маникюр можно сделать еще интереснее, если добавить стразы, наклейки или объемные фигурки.