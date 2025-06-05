Классический боб всегда остается в моде. А вот его итальянская версия уверенно "оседлала" тренды в 2025, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как выглядит итальянский боб

Итальянский боб немного длиннее французского. Такая вариация стрижки может даже достигать плеч.

Из особенностей итальянского боба стоит выделить ровный срез со слегка филированными кончиками. Для этой прически нехарактерна многослойность. В то же время такой вид боба выглядит очень объемным.

Эта стрижка прекрасно подходит под все типы волос. Ведь укладка такого боба может быть очень разной.

Например, обладательницы волнистых волос могут абсолютно ничего делать. Им достаточно просто оставить локоны высыхать естественным образом, чтобы иметь шикарную укладку.

Те, кто имеет стекловидные прямо волосы могут использовать браш и фен для создания невероятной прически.

Обратите внимание! Хорошо дополнит такой боб и челка.