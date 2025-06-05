Класичний боб завжди залишається в моді. А от його італійська версія впевнено "осідлала" тренди у 2025, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як виглядає італійський боб

Італійський боб трохи довший ніж французький. Така варіація стрижки може навіть сягати плечей.

З особливостей італійського бобу варто виділити рівний зріз зі злегка філіруваними кінчиками. Для цієї зачіски нехарактерна багатошаровість. Водночас такий вид бобу виглядає дуже об'ємним.

Ця стрижка чудово підходить під всі типи волосся. Адже укладка такого бобу може бути дуже різною.

Наприклад, власниці хвилястого волосся можуть абсолютно нічого робити. Їм достатньо просто залишити локони висихати природним чином, аби мати шикарну укладку.

Ті, хто має скловидне прямо волосся можуть використати браш і фен для створення неймовірної зачіски.

Зверніть увагу! Гарно доповнить такий боб і гривка.