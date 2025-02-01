В мережі є багато варіантів цікавих накруток, зокрема, на шкарпетки, пояс від халата та навіть труси. Ми зібрали менш екстремальні варіанти, які гарантовано прийдуться вам до душі, пише 24 Канал.

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Методи накрутки волосся

За допомогою косичок

Головне правило – чим більше косичок, тим дрібніші будуть кучері. Потрібно заплести вологе волосся. Його необхідно висушити і лише через деякий час розпустити. Найкраще використовувати цей метод на ніч.



Як зробити легку укладку вдома / Фото Pexels

Джгутиками

Найкраще цей метод підійде для короткого волосся. Вам знадобиться дуже багато маленьких гумок і тонкий гребінець.

Як накрутити волосся таким чином:

Спочатку потрібно розділити вологе волосся на маленькі прядки.

Потім кожну прядку необхідно скрутити у маленькі джгутики, які нагадують зачіску "гулька".

Візуально це виглядає як багато антенок на голові.

Сушимо волосся феном і залишаємо таку зачіску на щонайменше декілька годин, а ще краще – ніч.



Чи можна накрутити волосся без бігуді / Фото Pexels

Лайфхак! Аби укладка краще трималася, використовуйте стайлінгові засоби.

На бігуді з підручних засобів

Цей метод дуже простий. Вам лише потрібно мати багато предметів на які можна накрутити волосся. Такими можуть стати:

папірці;

шкарпетки;

стрічки;

смужки тканини.



Як накрутити волосся на пояс від халата / Фото Pexels

Для такого способу підійде навіть славнозвісний пояс від халата. Накручувати волосся за цим методом потрібно таким чином: