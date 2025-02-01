В сети есть много вариантов интересных накруток, в частности, на носки, пояс от халата и даже трусы. Мы собрали менее экстремальные варианты, которые гарантированно придутся вам по душе, пишет 24 Канал.
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Методы накрутки волос
- С помощью косичек
Главное правило – чем больше косичек, тем мельче будут кудри. Нужно заплести влажные волосы. Их необходимо высушить и лишь спустя некоторое время распустить. Лучше всего использовать этот метод на ночь.
Как сделать легкую укладку дома / Фото Pexels
- Жгутиками
Лучше всего этот метод подойдет для коротких волос. Вам понадобится очень много маленьких резинок и тонкая расческа.
Как накрутить волосы таким образом:
- Сначала нужно разделить влажные волосы на маленькие прядки.
- Затем каждую прядку необходимо скрутить в маленькие жгутики, которые напоминают прическу "гулька".
- Визуально это выглядит как много антенн на голове.
- Сушим волосы феном и оставляем такую прическу на минимум несколько часов, а еще лучше – ночь.
Можно ли накрутить волосы без бигуди / Фото Pexels
Лайфхак! Чтобы укладка лучше держалась, используйте стайлинговые средства.
- На бигуди из подручных средств
Этот метод очень прост. Вам лишь нужно иметь много предметов на которые можно накрутить волосы. Такими могут стать:
- бумажки;
- носки;
- ленты;
- полоски ткани.
Как накрутить волосы на пояс от халата / Фото Pexels
Для такого способа подойдет даже знаменитый пояс от халата. Накручивать волосы по этому методу нужно следующим образом:
- Влажные волосы делим на прядки.
- Каждую прядку "обкручиваем" вокруг наших "бигуди".
- Фиксируем прядки с помощью заколок или же завязываем наш предмет, если есть такая возможность, чтобы он удерживал волосы.
- Подсушиваем волосы и оставляем их в таком положении на минимум несколько часов.