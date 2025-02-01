В сети есть много вариантов интересных накруток, в частности, на носки, пояс от халата и даже трусы. Мы собрали менее экстремальные варианты, которые гарантированно придутся вам по душе, пишет 24 Канал.

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Методы накрутки волос

С помощью косичек

Главное правило – чем больше косичек, тем мельче будут кудри. Нужно заплести влажные волосы. Их необходимо высушить и лишь спустя некоторое время распустить. Лучше всего использовать этот метод на ночь.



Как сделать легкую укладку дома / Фото Pexels

Жгутиками

Лучше всего этот метод подойдет для коротких волос. Вам понадобится очень много маленьких резинок и тонкая расческа.

Как накрутить волосы таким образом:

Сначала нужно разделить влажные волосы на маленькие прядки.

Затем каждую прядку необходимо скрутить в маленькие жгутики, которые напоминают прическу "гулька".

Визуально это выглядит как много антенн на голове.

Сушим волосы феном и оставляем такую прическу на минимум несколько часов, а еще лучше – ночь.



Можно ли накрутить волосы без бигуди / Фото Pexels

Лайфхак! Чтобы укладка лучше держалась, используйте стайлинговые средства.

На бигуди из подручных средств

Этот метод очень прост. Вам лишь нужно иметь много предметов на которые можно накрутить волосы. Такими могут стать:

бумажки;

носки;

ленты;

полоски ткани.



Как накрутить волосы на пояс от халата / Фото Pexels

Для такого способа подойдет даже знаменитый пояс от халата. Накручивать волосы по этому методу нужно следующим образом: