У моді цього літа будуть босоніжки різних форм та кольорів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Завдяки босоніжкам на підборах можна створити ошатний та ефектний образ, оскільки вони додадуть особливої родзинки.

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Добірка складається з 5 найпопулярніших літніх босоніжок, тож ви можете обрати той варіант, який найбільше підійде до вашого стилю.

Босоніжки з ремінцями

Мінімалістичні босоніжки завжди виглядають дорого. Потрібно лише віднайти для себе красивий варіант, який доповнить сукні, чи образи з джинсами й базовою футболкою.

Трендові босоніжки на літо 2025
Актуальні босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

Мюлі peep-toe

Взуття з відкритою п’яткою та пальцями було улюбленим Керрі Бредшоу. Найкращим вибором буде чорний чи коричневий колір, втім можете на літо обирати яскраві кольори та цікаві текстури.

Трендові босоніжки на літо 2025
Трендові босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

В’єтнамки на підборах

Звичайні в’єтнамки нам настільки сподобалися, що дизайнери додали до них ще й підбори. Таке взуття було представлене в багатьох колекціях, тож радимо додати його до свого гардероба.

Трендові босоніжки на літо 2025
Актуальні босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

Босоніжки cage на підборах

Ці босоніжки виглядають цікаво й незвично, тому стануть вишуканим акцентом до будь-якого образу.

Трендові босоніжки на літо 2025
Трендові босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

Босоніжки на зав’язках

Такий вид взуття асоціюється з грецьким стилем, втім атласна стрічка вже додає босоніжкам більше романтичного вайбу. Як альтернативу, можна обирати тонкі шкіряні шнурки.

Трендові босоніжки на літо 2025
Актуальні босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

До слова, нещодавно ми розповіли про кілька речей, які можна носити в офіс у спекотну погоду. Образи включають базові речі, комбінуються з футболками, сорочками, жакетами, босоніжками та зручним взуттям.