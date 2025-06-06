У моді цього літа будуть босоніжки різних форм та кольорів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Завдяки босоніжкам на підборах можна створити ошатний та ефектний образ, оскільки вони додадуть особливої родзинки.

Читайте також Як виглядати дорого без великих витрат: ці поради реально працюють

Добірка складається з 5 найпопулярніших літніх босоніжок, тож ви можете обрати той варіант, який найбільше підійде до вашого стилю.

Босоніжки з ремінцями

Мінімалістичні босоніжки завжди виглядають дорого. Потрібно лише віднайти для себе красивий варіант, який доповнить сукні, чи образи з джинсами й базовою футболкою.



Актуальні босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

Мюлі peep-toe

Взуття з відкритою п’яткою та пальцями було улюбленим Керрі Бредшоу. Найкращим вибором буде чорний чи коричневий колір, втім можете на літо обирати яскраві кольори та цікаві текстури.



Трендові босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

В’єтнамки на підборах

Звичайні в’єтнамки нам настільки сподобалися, що дизайнери додали до них ще й підбори. Таке взуття було представлене в багатьох колекціях, тож радимо додати його до свого гардероба.



Актуальні босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

Босоніжки cage на підборах

Ці босоніжки виглядають цікаво й незвично, тому стануть вишуканим акцентом до будь-якого образу.



Трендові босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

Босоніжки на зав’язках

Такий вид взуття асоціюється з грецьким стилем, втім атласна стрічка вже додає босоніжкам більше романтичного вайбу. Як альтернативу, можна обирати тонкі шкіряні шнурки.



Актуальні босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue

До слова, нещодавно ми розповіли про кілька речей, які можна носити в офіс у спекотну погоду. Образи включають базові речі, комбінуються з футболками, сорочками, жакетами, босоніжками та зручним взуттям.