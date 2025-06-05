Після холодного травня, початок літа тішить нас теплом, втім температурний стовпчик доволі стрімко підіймається, тому на спекотні дні треба вибирати легке та комфортне вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Що одягнути в офіс

Кілька готових аутфітів допоможуть без вагань підібрати виходи в офіс та підійдуть для багатьох дівчат, оскільки кістяк цих образів складається з базових речей.

Пастельні штани палаццо – їх можна носити з футболкою поло, майками, футболками та сорочками. Якщо вранці буде холодно, то можна одягнути світлий жакет.

Костюм-двійка – таке вбрання ідеально підійде для офісу. Одягайте трендову жилетку й шорти, та довершуйте образ красивими босоніжками, балетками чи сандалями.

Спідниця А-силуету – для того, щоб мати красивий та гармонійний вигляд, рекомендовано носити цю річ з топом в тон, щоб створити ефектний монохромний аутфіт.

Білі лляні штани – у сильну спеку штани з льону стають рятівними. Поєднуйте їх з сорочками в пастельних відтінках та зручним взуттям.

Костюм з сатину – таке вбрання має стильний вигляд й чудово підійде після роботи для прогулянки з друзями. Носіть із розслабленим взуттям та цікавими зачісками.

До речі, в нашому матеріалі ми детальніше розповіли про найкрасивіші сукні на літню пору. Як вони виглядають та з чим їх носити – читайте в нашому матеріалі.