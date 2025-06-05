После холодного мая, начало лета радует нас теплом, впрочем температурный столбик довольно стремительно поднимается, поэтому на жаркие дни надо выбирать легкие и комфортные наряды, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Что надеть в офис

Несколько готовых аутфитов помогут без колебаний подобрать выходы в офис и подойдут для многих девушек, поскольку костяк этих образов состоит из базовых вещей.

Пастельные брюки палаццо – их можно носить с футболкой поло, майками, футболками и рубашками. Если утром будет холодно, то можно одеть светлый жакет.

Костюм-двойка – такой наряд идеально подойдет для офиса. Надевайте трендовую жилетку и шорты, и завершайте образ красивыми босоножками, балетками или сандалиями.

Юбка А-силуэта – для того, чтобы иметь красивый и гармоничный вид, рекомендуется носить эту вещь с топом в тон, чтобы создать эффектный монохромный аутфит.

Белые льняные брюки – в сильную жару брюки из льна становятся спасительными. Сочетайте их с рубашками в пастельных оттенках и удобной обувью.

Костюм из сатина – такой наряд выглядит стильно и прекрасно подойдет после работы для прогулки с друзьями. Носите с расслабленной обувью и интересными прическами.

Кстати, в нашем материале мы подробнее рассказали о самые красивые платья на летнее время. Как они выглядят и с чем их носить – читайте в нашем материале.