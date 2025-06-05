Модных энтузиастов покорил тренд на интересную обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Выбирайте на лето плоскую обувь с силуэтом балеток в сочетании с дырчатой текстурой.

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Эта обувь является продолжением прошлогоднего ажиотажа вокруг сетчатых балеток, которые еще остаются с нами в моде.

Как выглядят трендовые летние балетки

Новая трендовая обувь – это гибрид между сетчатыми балетками и вязаными сандалиями. Дырчатые балетки идеально подходят для летнего сезона, поскольку изготовлены из материалов, которые прекрасно подходят в жару. Стильно выглядит обувь из рафии или из пластика.

Желейные балетки также является большим трендом этого сезона. Обувь из пластика создал бренд The Row, а затем за ним повторило еще множество магазинов. Легкие и воздушные модели могут нам напоминать обувь, которую мы когда-то носили в детстве. Желейные сандалии уже начали приобретать невиданную популярность среди молодежи.

Независимо от того, какую именно вы обувь выберете – из пластика, кожи или рафии, она считается самой популярной этим летом. Главное, чтобы оно имело дырки и нога могла дышать в жаркое время. Кроме того, весомым преимуществом является то, что они невероятно удобны.

Чаще всего девушки выбирают для себя черную обувь на плоской подошве, сочетая ее со штанами, юбками, платьями и любым другим летним нарядом.

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