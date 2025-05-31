Дизайнеры всегда предлагают что-то интересное в своих коллекциях, поэтому не обошлось без модных новинок и в этом году, пишет 24 Канал со ссылкой на Women's Health.

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Если вы уже начинаете думать об отпуске и составлять свой пляжный гардероб, то внимательнее присмотритесь к купальникам, которые будут в этом году актуальными.

Стиль ретро

Выбирайте на лето купальник в стиле ретро. Ищите варианты в винтажном стиле, которые носили в своей молодости наши мамы. Можете обращать внимание на принты, которые были популярными в нулевых.



Актуальные купальники на лето 2025 / Фото Pinterest

Минимализм

Купальники в стиле минимализм отличаются простым дизайном и интересным принтом. Выбирайте классические цвета – белый, черный, молочный или что-то яркое, но чтобы было сдержанного кроя.



Красивые купальники на лето 2025 / Фото Pinterest

Блеск

В этом году блестящие купальники будут особенно модными. Они могут быть расшиты пайетками созданы из металлизированных нитей. Главное, чтобы они были такими, чтобы привлечь внимание на пляже.



Актуальные купальники на лето 2025 / Фото Pinterest

Вырезы

Хитом этого лета будут купальники с вырезами. Они могут быть на животе, груди, боках или на спине. Красиво смотрятся купальники на одно плечо.



Красивые купальники на лето 2025 / Фото Pinterest

Принт в горошек

Горошек этим летом будет в моде, поэтому советуем выбирать соответствующие купаальники. Чаще всего модницы выбирают купальники в черном или коричневом цвете.



Актуальные купальники на лето 2025 / Фото Pinterest

К слову! Недавно мы рассказали, как выглядят самые модные юбки лета. В материале есть несколько образов, которые можно легко примерить на себе.