Андре Тан уже много лет ведет свою любимую рубрику с советами, поэтому накануне летних отпусков рассказал, что именно нужно брать с собой на отдых, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Дизайнер отметил, что для того, чтобы красиво выглядеть, не нужно брать с собой очень много вещей. Достаточно взять лишь несколько позиций, чтобы удачно замиксовать между собой.

6 вещей, которые надо взять в отпуск

Базовая футболка

Она должна быть немного свободной, из плотного хлопка, без всяких просветов и домашнего вида. Базовая футболка, к примеру, белого цвета – это всегда основа и выглядит очень дорого и свежо.

Рубашка оверсайз

Нужно иметь рубашку из льна или вискозы, спокойного цвета. Такую рубашку можно накинуть на плечи, или завязать на талии.

Шорты или юбка

Делайте ставку на натуральную ткань и акцент на талии. Днем можно носить эти вещи с футболкой, а вечером с рубашкой.

Легкие брюки палаццо

Брюки длинные в пол или с деликатным клешем прекрасно вытягивают силуэт и добавляют легкости. А еще они выглядят очень стильно и дорого.

Платье-комбинация

Такое идеальное базовое платье на тонких бретелях – отличный вариант для отпуска. Днем его можно носить с сандалиями, а вечером – с каблуками.

Льняной жакет

Легкий блейзер придаст формы и собранности образу, поэтому подойдет к топам, футболки, платья и любого низа.

Также не стоит забывать об аксессуарах, поскольку именно они создают образ. Это могут быть массивные серьги, подвески и любимые очки. С пляжными образами будет красиво смотреться плетеная сумка, которая завершит образы.

Стоит еще добавить удобные вьетнамки и универсальные кеды. А из головных уборов ставку стоит сделать на шелковый платок, который можно одеть на голову, на сумку, или одеть как топ.

Какие вещи взять с собой в отпуск: смотрите видео

Кстати, Андре Тан выделил аксессуары, которые будут модными летом 2025. Больше о трендовых аксессуарах на летнее время читайте в нашем материале.