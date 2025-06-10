Андре Тан вже багато років веде свою улюблену рубрику з порадами, тож напередодні літніх відпусток розповів, що саме потрібно брати з собою на відпочинок, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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Дизайнер зазначив, що для того, щоб красиво виглядати, не потрібно брати з собою дуже багато речей. Достатньо взяти лише кілька позицій, щоб вдало заміксувати між собою.

6 речей, які треба взяти у відпустку

Базова футболка

Вона повинна бути трішки вільною, зі щільної бавовни, без всяких просвітів та домашнього вигляду. Базова футболка, до прикладу, білого кольору – це завжди основа й виглядає дуже дорого і свіжо.

Сорочка оверсайз

Потрібно мати сорочку з льону чи віскози, спокійного кольору. Таку сорочку можна накинути на плечі, чи зав’язати на талії.

Шорти або спідниця

Робіть ставку на натуральній тканині та акценті на талії. Вдень можна носити ці речі з футболкою, а ввечері з сорочкою.

Легкі штани палаццо

Штани довгі в підлогу або з делікатним кльошем чудово витягують силует й додають легкості. А ще вони виглядають дуже стильно та дорого.

Сукня-комбінація

Така ідеальна базова сукня на тонких бретелях – чудовий варіант для відпустки. Вдень її можна носити з сандалями, а ввечері – з підборами.

Лляний жакет

Легкий блейзер додасть форми й зібраності образу, тому підійде до топів, футболки, сукні та будь-якого низу.

Також не варто забувати про аксесуари, оскільки саме вони створюють образ. Це можуть бути масивні сережки, підвіски та улюблені окуляри. З пляжними образами буде красиво виглядати плетена сумка, яка довершить образи.

Варто ще додати зручні в’єтнамки та універсальні кеди. А з головних уборів ставку варто зробити на шовкову хустину, яку можна одягнути на голову, на сумку, чи одягнути як топ.

Які речі взяти з собою у відпустку: дивіться відео

До речі, Андре Тан виділив аксесуари, які будуть модними влітку 2025. Більше про трендові аксесуари на літню пору читайте в нашому матеріалі.