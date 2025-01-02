Спідниця колона – головний тренд 2025 року: як вона виглядає

Офісний гардероб буде домінувати над всіма іншими у 2025 році, а це означає, що в моду увійдуть сорочки, спідниці, жакети, туфлі на підборах та класичні сумки. Дизайнери не можуть розпрощатися зі спідницями в довжині міді, тож представили на цей рік актуальну спідницю колону.

Спідниця-колона є набагато довшою від спідниці-олівця й не закінчується на середині литки, тому оптично подовжує силует, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Спідниця-колона – тренд 2025 року

Такий крій спідниці буде дуже популярним у 2025 році. У багатьох варіантах спідницю-колону можна було побачити на подіумах під час показів весняно-літніх колекцій.

Gucci запропонували класичну модель чорного кольору, Hermès — обтислу шкіряну варіацію, а Max Mara — шоколадну спідницю-колону в поєднанні з розстебнутою сорочкою. Ефектніший варіант з’явився у колекції Acne Studios: вона виконана зі шкіри з тисненням у відтінку різдвяної ялинки.



Актуальні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue



Актуальні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue



Актуальні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue

Стилісти кажуть, що спідниця-колона стане правильним вибором, незалежно від того, що саме ви носите й чому віддаєте перевагу – креативному стилю чи капсульному гардеробу з базовими речима.

Обирайте для себе спідниці в чорному, темно-зеленому, коричневому чи сірому кольорі й стилізуйте з білими сорочками, жакетами, блузами з прозорої тканини, чи вишуканими бра.

Спідниця-колона є спадкоємицею спідниці-олівця, яку в 1940 році створив Крістіан Діор. Щоб мінімізувати дискомфорт від сковування рухів, не втрачаючи підкреслення жіночих форм, на спідниці почали робити розріз. Згодом спідниця стала частиною костюма, а через деякий час костюми почали носити з блузами.

Згодом популярність спідниці-олівця згасла, а на заміну цій речі прийшла мініспідниця. Та вже у 90-х роках спідниця-олівець повернулася у світ моди у своєму класичному вигляді й досі не здає своїм позицій, поступаючись подекуди спідницям довжини максі.