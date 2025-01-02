Юбка-колонна намного длиннее юбки-карандаша и не заканчивается на середине икры, поэтому оптически удлиняет силуэт, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Главные тренды 2025 года: эта одежда должна быть в вашем гардеробе

Юбка-колонна – тренд 2025 года

Такой крой юбки будет очень популярным в 2025 году. Во многих вариантах юбку-колонну можно было увидеть на подиумах во время показов весенне-летних коллекций.

Gucci предложили классическую модель черного цвета, Hermès - облегающую кожаную вариацию, а Max Mara - шоколадную юбку-колонну в сочетании с расстегнутой рубашкой. Более эффектный вариант появился в коллекции Acne Studios: она выполнена из кожи с тиснением в оттенке рождественской елки.



Актуальные юбки на 2025 год / Фото Vogue



Актуальные юбки на 2025 год / Фото Vogue



Актуальные юбки на 2025 год / Фото Vogue

Стилисты говорят, что юбка-колонна станет правильным выбором, независимо от того, что именно вы носите и чему предпочитаете – креативный стиль или капсульный гардероб с базовыми вещами.

Выбирайте для себя юбки в черном, темно-зеленом, коричневом или сером цвете и стилизуйте с белыми рубашками, жакетами, блузами из прозрачной ткани, или изысканными бра.

Юбка-колонна является наследницей юбки-карандаша, которую в 1940 году создал Кристиан Диор. Чтобы минимизировать дискомфорт от сковывания движений, не теряя подчеркивания женских форм, на юбке начали делать разрез. Со временем юбка стала частью костюма, а через некоторое время костюмы начали носить с блузами.

Впоследствии популярность юбки-карандаша угасла, а на замену этой вещи пришла мини-юбка. Но уже в 90-х годах юбка-карандаш вернулась в мир моды в своем классическом виде и до сих пор не сдает своих позиций, уступая иногда юбкам длины макси.