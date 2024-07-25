Свої неймовірні образи блогерка продемонструвала у мережі. Варто зауважити, що всі сукні дівчина створює власноруч, а деякі з них – продає.

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Дівчина має колекцію суконь Барбі

Александра Луїс у мережі продемонструвала неймовірну колекцію суконь Барбі, які створила власноруч. Дівчина в деталях повторила лялькові образи з найпопулярніших мультфільмів про Барбі.

Так, одним з найніжніших образів є сукня Барбі з мультфільму "Барбі: Лебедине озеро". Неймовірно ніжна рожево-блакитна сукня є точнісінькою копією лялькового образу.

Сукня Барбі з мультфільму: дивіться відео

Ще один ефектний образ, який має Александра у своїй колекції, є сукня Барбі з мультфільму "Принцеса островів". Неймовірну сукню дівчина також створила власноруч.

Сукня Барбі, яку дівчина створила власноруч: дивіться відео

Загалом дівчина має цілу колекцію суконь, як у Барбі.

Дівчина показала власну колекцію суконь Барбі: дивіться відео

Ці образи також зачарували мережу. У коментарях користувачі захоплювалися майстерністю Александри, а деякі зізнавалися, що мати такі сукні – це найбільша мрія їхнього дитинства.