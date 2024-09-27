Розкішна жінка: Амаль Клуні вразила появою в оксамитовій сукні зі шлейфом

Амаль Клуні потрапляє в об’єктиви репортерів не надто часто. Відома адвокатка з'являється лише на світських заходах у сукнях, втім її рідкісні виходи завжди викликають захват і захоплення.

Відоме подружжя Джордж та Амаль Клуні з’явилися у Нью-Йорку на заході, який організував Фонд Клуні у бібліотеці для збору коштів, пише Lady 24.

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На кожному офіційному виході дружина відомого актора виглядає просто приголомшливо. Амаль Клуні любить стильно одягатися, тож вчергове продемонструвала розкішний вигляд.

Амаль Клуні в оксамитовій сукні

Знаменита юристка вже давно сформувала свій стиль, який обожнюють всі її фанати. Амаль тяжіє до мінімалізму та лаконічних вбрань, які підкреслюють її струнку фігуру. Вона оминає увагою останні тенденції, обираючи натомість класику в базових кольорах.

На світській події Амаль Клуні з’явилася у довгій чорній сукні з оксамиту, яка була оздоблена хвилястим вирізом в зоні декольте та довгим шлейфом. Це плаття ідеально підкреслювало фігуру знаменитості.

Образ дружина відомого актора доповнила чорними туфлями на підборах та невеличким клатчем. Амаль розпустила довге волосся, яке вклала у легкі кучері, довершивши аутфіт об’ємними браслетами з діамантами та довгими сережками. Як завжди, візажисти нанесли розкішний макіяж, який довершив її красу.

Актор Джордж Клуні позував поруч з дружиною перед камерами фотографів у сірому костюмі, який поєднав з білою сорочкою та чорним метеликом.



Розкішний образ Амаль та Джорджа Клуні / Фото Getty Images

46-річна Амаль Клуні – зразок сучасної моди, яка продиктована не трендами, а становищем у суспільстві. Юристка знає, що білий та чорний завжди будуть виграшними на будь-якій події, тож залюбки приміряє на собі монохромне вбрання у двох найпопулярніших кольорах.

Випромінюючи неймовірну елегантність Амаль Клуні стає взірцем того, як класична чорна сукня може зробити жінку королевою вечора.