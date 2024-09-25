Для робочої поїздки до Америки Олена Зеленська обрала елегантні та мінімалістичні образи, які вона найчастіше приміряє на собі. Перша леді України обожнює костюми. У своїх виходах вона завжди демонструє вишуканість та елегантність.

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Більшість її образів складаються зі штанних костюмів на основі приталених жакетів та класичних штанів або палаццо. Серед кольорів переважають чорний, коричневий, сірий, бежевий та синій, який є улюбленим кольором Олени Зеленської.

Стилістка першої леді Наталія Каменська раніше зазначала, що дружина президента є прихильницею смартгардеробу. Це означає, що вона кілька разів може одягнути одне й те ж вбрання на різні заходи. Часто це буває з чималим проміжком в часі, втім за останній місяць Олена Зеленська тричі одягнула однаковий костюм, який міг стати її улюбленим цього сезону.

Олена Зеленська у стильному костюмі

Перша леді України відвідала Массачусетс, де мала змогу особисто познайомитися з Морою Гілі – першою жінкою, яку обрали губернаторкою штату. Політикиня на знак поваги до України приміряла блакитний костюм, який поєднала з жовтим топом і туфлями. Вона навіть одягнула брошку у вигляді українського прапора.

Олена Зеленська одягнула на цю зустріч штанний костюм баклажанового відтінку з красивим приталеним жакетом з акцентними плечима та тонким поясом на талії. Низ доповнювали штани палаццо зі стрілками та взуття темно-бордового відтінку. Стилісти вклали волосся у легкі кучері, а образ першої леді доповнив ніжний макіяж.

У цьому костюмі перша леді з’являлася на зустрічі у Києві з Майклом Дугласом та його сином, дала інтерв’ю британському каналу та виступала на Кримській платформі. Олена Зеленська рідко так часто одягає однакове вбрання, втім саме цей костюм їй неабияк сильно подобається та, ймовірно, вже став її улюбленим.