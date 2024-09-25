Для рабочей поездки в Америку Елена Зеленская выбрала элегантные и минималистичные образы, которые она чаще всего примеряет на себе. Первая леди Украины обожает костюмы. В своих выходах она всегда демонстрирует изысканность и элегантность.

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Большинство ее образов состоят из брючных костюмов на основе приталенных жакетов и классических брюк или палаццо. Среди цветов преобладают черный, коричневый, серый, бежевый и синий, который является любимым цветом Елены Зеленской.

Стилист первой леди Наталья Каменская ранее отмечала, что жена президента является сторонницей смартгардероба. Это означает, что она несколько раз может надеть один и тот же наряд на разные мероприятия. Часто это бывает с большим промежутком во времени, впрочем за последний месяц Елена Зеленская трижды надела одинаковый костюм, который мог стать ее любимым в этом сезоне.

Елена Зеленская в стильном костюме

Первая леди Украины посетила Массачусетс, где имела возможность лично познакомиться с Морой Гили – первой женщиной, которую избрали губернатором штата. Политик в знак уважения к Украине примерила голубой костюм, который соединила с желтым топом и туфлями. Она даже надела брошь в виде украинского флага.

Елена Зеленская надела на эту встречу брючный костюм баклажанового оттенка с красивым приталенным жакетом с акцентными плечами и тонким поясом на талии. Низ дополняли брюки палаццо со стрелками и обувь темно-бордового оттенка. Стилисты уложили волосы в легкие кудри, а образ первой леди дополнил нежный макияж.

В этом костюме первая леди появлялась на встрече в Киеве с Майклом Дугласом и его сыном, дала интервью британскому каналу и выступала на Крымской платформе. Елена Зеленская редко так часто надевает одинаковые наряды, впрочем именно этот костюм ей изрядно сильно нравится и, вероятно, уже стал ее любимым.