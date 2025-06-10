Амаль Клуні зачарувала виходом у білій сукні з перлинами: красиве фото
- Джордж Клуні був номінований на премію Tony Awards 2025 за найкращу акторську гру в мюзиклі "Добраніч і хай щастить".
- Амаль Клуні одягнула білу сукню від Tamara Ralph, прикрашену перлинами, на церемонію Tony Awards.
Відомий актор Джордж Клуні прийшов зі своєю дружиною Амаль на щорічну церемонію Tony Awards. Ця зіркова пара завжди приковує до себе сотні поглядів, і не дарма. Амаль Клуні на червоній доріжці мала дивовижний вигляд.
На одну з найпрестижніших театральних премій Tony Awarsds 2025, зіркове подружжя прийшло не просто так, пише 24 Канал. Джордж Клуні був номінований на премію за найкращу акторську гру в бродвейському мюзиклі "Добраніч і хай щастить".
Дивіться також Як красиво одягнутися на свято після 40 років: елегантний образ Іванки Трамп
Образи Амаль і Джорджа Клуні
47-річна адвокатка Амаль Клуні затьмарила всіх своїм розкішним та елегантним образом. Вона приміряла білу сукню від бренду Tamara Ralph з нової весняно-літньої колекції. Плаття було повністю прикрашене перлинами, що додавало особливого шику.
Сукня-бюстьє була доповнена перлинками, які спадали кількома шарами на плечах. Розкішний образ Амаль довершили туфлі на підборах та перламутровий клатч. Як завжди, дружина Джорджа Клуні з’явилася на світській події з розпущеним волоссям, яке стилісти вклали в об’ємні локони, а візажисти зробили красивий макіяж, який підкреслював її красу.
64-річний актор одягнув на світську подію чорний смокінг з білою сорочкою та краваткою-метеликом. Разом пара мала бездоганний вигляд та чудово доповнювала одне одного.
Розкішний вихід зіркового подружжя / Фото Getty Images
Джордж та Амаль Клуні одружилися у 2014 році. Їхня різниця у віці складає 16 років, втім подружжя щасливе та виховує в шлюбі двох близнюків. Більше про зіркових пар, для яких різниця у віці – не завада коханню – читайте в нашому матеріалі.