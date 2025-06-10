Амаль Клуні зачарувала виходом у білій сукні з перлинами: красиве фото

Відомий актор Джордж Клуні прийшов зі своєю дружиною Амаль на щорічну церемонію Tony Awards. Ця зіркова пара завжди приковує до себе сотні поглядів, і не дарма. Амаль Клуні на червоній доріжці мала дивовижний вигляд.

На одну з найпрестижніших театральних премій Tony Awarsds 2025, зіркове подружжя прийшло не просто так, пише 24 Канал. Джордж Клуні був номінований на премію за найкращу акторську гру в бродвейському мюзиклі "Добраніч і хай щастить".

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Образи Амаль і Джорджа Клуні

47-річна адвокатка Амаль Клуні затьмарила всіх своїм розкішним та елегантним образом. Вона приміряла білу сукню від бренду Tamara Ralph з нової весняно-літньої колекції. Плаття було повністю прикрашене перлинами, що додавало особливого шику.

Сукня-бюстьє була доповнена перлинками, які спадали кількома шарами на плечах. Розкішний образ Амаль довершили туфлі на підборах та перламутровий клатч. Як завжди, дружина Джорджа Клуні з’явилася на світській події з розпущеним волоссям, яке стилісти вклали в об’ємні локони, а візажисти зробили красивий макіяж, який підкреслював її красу.

64-річний актор одягнув на світську подію чорний смокінг з білою сорочкою та краваткою-метеликом. Разом пара мала бездоганний вигляд та чудово доповнювала одне одного.



Розкішний вихід зіркового подружжя / Фото Getty Images

Джордж та Амаль Клуні одружилися у 2014 році. Їхня різниця у віці складає 16 років, втім подружжя щасливе та виховує в шлюбі двох близнюків. Більше про зіркових пар, для яких різниця у віці – не завада коханню – читайте в нашому матеріалі.