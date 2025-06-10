На одну из самых престижных театральных премий Tony Awarsds 2025, звездные супруги пришли не просто так, пишет 24 Канал. Джордж Клуни был номинирован на премию за лучшую актерскую игру в бродвейском мюзикле "Спокойной ночи и удачи".

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Образы Амаль и Джорджа Клуни

47-летняя адвокат Амаль Клуни затмила всех своим роскошным и элегантным образом. Она примерила белое платье от бренда Tamara Ralph из новой весенне-летней коллекции. Платье было полностью украшено жемчугом, что добавляло особого шика.

Платье-бюстье было дополнено жемчужинками, которые спадали несколькими слоями на плечах. Роскошный образ Амаль довершили туфли на каблуках и перламутровый клатч. Как всегда, жена Джорджа Клуни появилась на светском событии с распущенными волосами, которые стилисты уложили в объемные локоны, а визажисты сделали красивый макияж, который подчеркивал ее красоту.

64-летний актер надел на светское событие черный смокинг с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Вместе пара имела безупречный вид и прекрасно дополняла друг друга.



Роскошный выход звездных супругов / Фото Getty Images

Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году. Их разница в возрасте составляет 16 лет, впрочем супруги счастливы и воспитывают в браке двух близнецов. Больше о звездных парах, для которых разница в возрасте – не помеха любви – читайте в нашем материале.