Ікона стилю: розкішна Амаль Клуні з'явилась на Венеційському кінофестивалі
- Амаль Клуні приїхала на Венеційський кінофестиваль разом з Джорджем Клуні, обравши сукню від Balmain та аксесуари від Prada.
- Джордж Клуні представляє на фестивалі фільм "Джей Келлі", який вийде в кінотеатрах 14 листопада 2025 року і на Netflix 5 грудня 2025 року.
Знамените подружжя Амаль і Джордж Клуні приїхали на Венеційський кінофестиваль. Як завжди, зіркова пара здійснила ефектний вихід, який неможливо оминути увагою.
Амаль Клуні не є частою гостею світських заходів, проте рідкісна її поява на важливих заходах є феєричною, оскільки свій образ адвокатка продумує до деталей, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Як виглядала Амаль Клуні у Венеції?
Красуня вчергове викликала у фанатів фурор своїм виглядом. Дружина відомого актора обрала для себе сукню-бандо від Balmain в ніжно-жовтому відтінку. Плаття витончено обрамляло фігуру Амаль, а додаткові кишені й шлейф тканини навколо шиї створювали імітацію комбінезона.
Сукню довершувала масивна пряжка в жовтому металі. Така фурнітура на платтях була модною ще в 1980-х роках.
Знаменитість розпустила волосся та вклала у легкі хвильки. Аутфіт Амаль вирішила доповнити білими туфлями-човниками Prada та білою маленькою сумкою у формі напівмісяця з акцентною ручкою. Образ довершили масивні окуляри.
Ніжний колір сукні – ідеальний вибір, оскільки саме маслянистий відтінок вершкового масла є одним із найпопулярніших цього сезону.
Джордж Клуні був одягнений у чорну футболку поло й білі штани з коричневим ременем. Образ актор доповнив замшевими лоферами в кремовому відтінку.
Подружня пара приїхала на Венеційський кінофестиваль, оскільки Джордж Клуні представлятиме стрічку "Джей Келлі".
Бездоганний вихід подружжя / Фото Getty Images
Що відомо про новий фільм Джорджа Клуні?
Фільм "Джей Келлі" режисера Ноа Баумбака розповідає про голлівудського актора, який переживає кризу у 60 років. Він віддалився від своїх доньок та почав переосмислювати життя. Разом зі своїм менеджером він вирушить в подорож Європою, щоб згадати минуле та знайти себе.
Стрічка у кінотеатрах вийде 14 листопада 2025 року, а на стримінговому сервісі Netflix стане доступною 5 грудня 2025 року.
