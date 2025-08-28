Амаль Клуні не є частою гостею світських заходів, проте рідкісна її поява на важливих заходах є феєричною, оскільки свій образ адвокатка продумує до деталей, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Як виглядала Амаль Клуні у Венеції?

Красуня вчергове викликала у фанатів фурор своїм виглядом. Дружина відомого актора обрала для себе сукню-бандо від Balmain в ніжно-жовтому відтінку. Плаття витончено обрамляло фігуру Амаль, а додаткові кишені й шлейф тканини навколо шиї створювали імітацію комбінезона.

Сукню довершувала масивна пряжка в жовтому металі. Така фурнітура на платтях була модною ще в 1980-х роках.

Знаменитість розпустила волосся та вклала у легкі хвильки. Аутфіт Амаль вирішила доповнити білими туфлями-човниками Prada та білою маленькою сумкою у формі напівмісяця з акцентною ручкою. Образ довершили масивні окуляри.

Ніжний колір сукні – ідеальний вибір, оскільки саме маслянистий відтінок вершкового масла є одним із найпопулярніших цього сезону.

Джордж Клуні був одягнений у чорну футболку поло й білі штани з коричневим ременем. Образ актор доповнив замшевими лоферами в кремовому відтінку.

Подружня пара приїхала на Венеційський кінофестиваль, оскільки Джордж Клуні представлятиме стрічку "Джей Келлі".



Бездоганний вихід подружжя / Фото Getty Images

Що відомо про новий фільм Джорджа Клуні?

Фільм "Джей Келлі" режисера Ноа Баумбака розповідає про голлівудського актора, який переживає кризу у 60 років. Він віддалився від своїх доньок та почав переосмислювати життя. Разом зі своїм менеджером він вирушить в подорож Європою, щоб згадати минуле та знайти себе.

Стрічка у кінотеатрах вийде 14 листопада 2025 року, а на стримінговому сервісі Netflix стане доступною 5 грудня 2025 року.