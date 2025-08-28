Амаль Клуни не является частой гостьей светских мероприятий, однако редкое ее появление на важных мероприятиях является феерическим, поскольку свой образ адвокат продумывает до деталей, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как выглядела Амаль Клуни в Венеции?

Красавица в очередной раз вызвала у фанатов фурор своим видом. Жена известного актера выбрала для себя платье-бандо от Balmain в нежно-желтом оттенке. Платье изящно обрамляло фигуру Амаль, а дополнительные карманы и шлейф ткани вокруг шеи создавали имитацию комбинезона.

Платье завершала массивная пряжка в желтом металле. Такая фурнитура на платьях была модной еще в 1980-х годах.

Знаменитость распустила волосы и уложила в легкие волны. Аутфит Амаль решила дополнить белыми туфлями-лодочками Prada и белой маленькой сумкой в форме полумесяца с акцентной ручкой. Образ завершили массивные очки.

Нежный цвет платья – идеальный выбор, поскольку именно маслянистый оттенок сливочного масла является одним из самых популярных в этом сезоне.

Джордж Клуни был одет в черную футболку поло и белые брюки с коричневым ремнем. Образ актер дополнил замшевыми лоферами в кремовом оттенке.

Супружеская пара приехала на Венецианский кинофестиваль, поскольку Джордж Клуни будет представлять ленту "Джей Келли".



Безупречный выход супругов / Фото Getty Images

Что известно о новом фильме Джорджа Клуни?

Фильм "Джей Келли" режиссера Ноа Баумбака рассказывает о голливудском актере, который переживает кризис в 60 лет. Он отдалился от своих дочерей и начал переосмысливать жизнь. Вместе со своим менеджером он отправится в путешествие по Европе, чтобы вспомнить прошлое и найти себя.

Лента в кинотеатрах выйдет 14 ноября 2025, а на стриминговом сервисе Netflix станет доступной 5 декабря 2025 года.