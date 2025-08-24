В течение лет Принцесса Уэльская усовершенствовала репертуар проверенных причесок, но время от времени удивляла королевских поклонников новыми образами, передает 24 Канал со ссылкой на Town and country.

Какими прическами прославилась Кейт Миддлтон?

Бант в волосах: смотрите фото

Кейт редко носит аксессуары для волос, но если уж выбирает – то делает это со вкусом. Этот большой черный бант идеально дополнил миди-платье от Self-Portrait, которое Принцесса надела на концерт на площади Хорс-Гардс в мае 2025 года.

2. Сложный боковой пучок: смотрите фото

Кейт имеет большой опыт в сочетании уложенных причесок со шляпками-фасцинаторами. Она часто выбирает вариации сложного бокового пучка в паре с вуалевыми шляпками, как вот здесь – на праздновании 80-й годовщины Дня Победы в Европе в Вестминстерском аббатстве в мае 2025 года.

3. Челка-занавески: смотрите фото

Принцесса Уэльская продемонстрировала свою новую челку в стиле "занавесок" в элегантной собранной прическе во время визита в сенсорную игровую группу.

4. Гладкий хвост: смотрите галерею

Кейт оставила длинную челку свободно спадать, а прядь волос обернула вокруг хвоста, чтобы скрыть резинку.

5. Верхняя часть волос собрана, нижняя – распущена: смотрите галерею

Принцесса придала изысканности своей привычной прическе, собрав верхнюю часть волос и оставив свободные локоны, дополнив образ небольшим начесом для объема.

6. Локоны, зачесанные набок: смотрите галерею

Миддлтон зачесала завитые локоны на левый бок и дополнила образ декоративным украшением с перьями, создав нежный и изящный образ.

7. Закрученный низкий пучок: смотрите галерею

Миддлтон скрутила волосы в низкий, свободный пучок во время визита с принцем Уильямом в Индию в 2016 году, что идеально контрастировало с ее ярким и изысканным платьем.

8. Блестящие распущенные локоны: смотрите галерею

Принцесса сияла на приеме в Лондоне с объемными локонами и пробором посередине.

9. Плетеный боковой пучок с тройным узлом: смотрите галерею

Для этого сложного стиля Кейт выбрала изящный, узловой шиньон, расположенный сбоку, чтобы подчеркнуть угол ее фасцинатора.

10. Половина волос, собрана с перекрестием: смотрите фото Pinterest

Во время визита в Нью-Йорк Кейт выбрала свой фирменный стиль "половина вверх", но добавила деталь в виде переплетения и несколько простых локонов.