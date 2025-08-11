Как женщине определить, подойдет ли ей челка, перед тем, как она позволит парикмахеру обрезать свои волосы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beauty and Haven.

Кому из женщин подойдут челки?

Джей Эдвардс основатель салонов Edwards & Co и бренда Jaye Haircare назвал общие правила относительно ношения челок:

овальные и сердцевидные лица могут носить почти все типы челок;

Эксперты советуют для сердцевидных лиц – челки в форме полумесяца в стиле Тейлор Свифт или Дакоты Джонсон.

для квадратного лица лучше всего подходит занавесочная челка;

для круглого лица – косая челка, которая поможет визуально удлинить форму и сбалансировать пропорции, или отросшая челка, которую можно поднимать или забрасывать в разные стороны,

Есть также лайфхак, с помощью которой можно выяснить, подойдет ли вам челка, независимо от типа лица. Им пользуются парикмахеры во Франции.

Сначала измерьте высоту своего лба, прикладывая пальцы друг над другом.

Если ваш лоб вмещает три пальца – запишите 1. Четыре пальца – 2, а если вмещается пять пальцев – 3.

Далее определите, какая часть лица является самой широкой. Если это лоб – запишите 1, если скулы (щеки) – 2, если подбородок – 3.

И наконец, проверьте, расстояние между бровями больше или меньше, чем ширина одного вашего глаза:

Если больше – запишите 1, а если меньше – 2.

После этих трех шагов у вас получится трехзначное число. Вот как его толковать: