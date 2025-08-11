Як жінці визначити, чи пасуватиме їй чубчик, перед тим, як вона дозволить перукарю обрізати своє волосся, розповідає 24 Канал із посиланням на Beauty and Haven.

Дивіться також Яку стрижку носить Дженніфер Еністон: ця зачіска підходить всім

Кому з жінок пасуватимуть чубчики?

Джей Едвардс засновник салонів Edwards&Co і бренду Jaye Haircare назвав загальні правила щодо носіння чубчиків:

овальні та серцеподібні обличчя можуть носити майже всі типи чубчиків;

Експерти радять для серцеподібних облич – чубчики у формі півмісяця у стилі Тейлор Свіфт чи Дакоти Джонсон.

Яку зачіску носить Тейлор Свіфт: дивіться фото

Який чубчик у Дакоти Джонсон: дивіться фото

для квадратного обличчя найкраще підходить фіранковий чубчик;

У чубчика-фіранки з'явилася нова, неофіційна амбасадорка – Сабріна Карпентер: дивіться фото

для круглого обличчя – косий чубчик, який допоможе візуально видовжити форму та збалансувати пропорції, або відрослий чубчик, який можна піднімати або закидати на різні боки,

Відрослий чубчик у Селени Гомез: дивіться фото

Є також лайфхак, за допомогою якою можна з'ясувати, чи пасуватиме вам чубчик, незалежно від типу обличчя. Ним користуються перукарі у Франції.

Спершу виміряйте висоту свого чола, прикладаючи пальці один над одним.

Якщо ваше чоло вміщує три пальці – запишіть 1. Чотири пальці – 2, а якщо вміщується п'ять пальців – 3.

Далі визначте, яка частина обличчя є найширшою. Якщо це лоб – запишіть 1, якщо вилиці (щоки) – 2, якщо підборіддя – 3.

І нарешті, перевірте, чи відстань між бровами більша чи менша, ніж ширина одного вашого ока:

Якщо більша – запишіть 1, а якщо менша – 2.

Після цих трьох кроків у вас вийде трицифрове число. Ось як його тлумачити: