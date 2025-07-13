Дженіфер не зраджує улюбленій стрижці уже протягом багатьох років. Це і не дивно, адже саме така зачіска прекрасно доповнює стиль акторки, пише 24 Канал.

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Кому підходить каскад

Стрижкою Дженіфер Еністон є саме каскад. Це універсальна зачіска, що має свої особливості.

Основною відмінністю каскаду є його багатошаровість. Така стрижка підходить для абсолютно будь-якої довжини волосся.

Зауважте! "Оновлювати" каскад потрібно також доволі рідко – раз на 3 – 5 місяців.

Варто відзначити, що власницям пухнастого та кучерявого волосся з укладкою каскаду зовсім не доведеться заморочуватись. Достатньо просто залишити волосся висихати природним чином. Через деякий час з'являться легкі локони, що злегка спадатимуть біля обличчя, вони нададуть романтичності образу.

А от тим, хто має тонке та пряме волосся як Дженіфер дещо важче. В цьому випадку волосся доведеться укладати таким чином, аби виник невеликий об'єм біля коренів.