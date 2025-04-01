Ці американські кросівки скоро будуть носити всі: чим вони особливі

Навесні всі активно оновлюють свій гардероб та слідкують за цікавими новинками. Якщо ви в пошуках модного взуття, то радимо відійди від звичних для нас кросівок Adidas Samba й Puma Speedcat та придивитися до ефектних американських моделей.

Цього року тренди кросівок орієнтуються на стилістику ретро, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Варто звертати увагу на вузькі та класичні кросівки з гумовою підошвою, які виглядають так, наче збереглися ще з 1960-х років.

Дивіться також 5 наймодніших кросівок на весну, про які ви могли не знати

У моду входять нові кросівки

У Лос-Анджелесі вже були помічені нові ретрокросівки, які стануть найбажанішою парою модників. Найближчими місяцями зіркове майбутнє пророкують кросівкам Autry Medalist, які мають впізнаваний ретронастрій. Модні інсайдери кажуть, що помічають це взуття на ногах у кожного другого в Лос-Анджелесі.

Що відомо про трендове взуття

Бренд Autry з'явився на початку 1980-х у Техасі, прославившись тенісними кросівками, особливо унісекс-моделлю Меdalist. З модних радарів взуття зникло наприкінці 2000-х років після смерті засновника Джима Отрі, а вже у 2019 році після запуску бренду знову повернулися. Тепер ці кросівки обожнює Кеті Голмс та Різ Візерспун.

Інфлюенсери кажуть, що саме це взуття є альтернативою звичним нам кросівкам Adidas Samba. Вони мають вінтажний настрій, який сильно люблять сучасні модники.

Зверніть увагу! Цієї весни буде лідирувати взуття, яке вже обожнюють європейські модниці. Воно класичне, тож підійде до суконь, спідниць та штанів. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Мінімалістичний дизайн взуття дозволяє їм вписатися в повсякденні образи – з блакитними джинсами, білими сорочками та футболками. Загалом ці кросівки можна поєднувати з чим завгодно й носити з улюбленими світшотами, шкірянками та штанами.