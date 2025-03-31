Модниці обожнюють білі базові кросівки, але все частіше відходять від класики, щоб обрати натомість цікавіші варіанти, які так само пасуватимуть до багатьох речей, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Металеві кросівки

Обирайте для себе цього сезону золоті чи срібні кросівки, які мають ефектний блиск. Металеві кросівки мають всі шанси затриматися у взуттєвому гардеробі. Стилісти кажуть, що такі кросівки чудово поєднуватимуться з білими сукнями.



Трендові кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

Кольорові кросівки

Вже цього сезону помітною є тенденція на кольорові кросівки. Пара може поєднувати кілька відтінків одного кольору, до прикладу, фуксія з пудрово-рожевим. Носити цю пару взуття радять для візуального балансу.



Модні кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

Кросівки з декоративними деталями

До головних тенденцій на весняно-літній сезон належить сітка, рафія та в’язані гачком елементи. Сітчасті кросівки чи з рюшами виглядають неймовірно стильно.



Трендові кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

Кросівки з анімалістичним принтом

Додайте у свій гардероб анімалістичні візерунки за допомогою кросівок. Усе буде виглядати доволі лаконічно й стильно.



Актуальні кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

Високі кросівки

Найбільшу популярність в певний час здобули високі кеди Converse. Спочатку їх створили для захисту щиколоток під час гри в баскетбол. Цього року в моду увійдуть сучасні варіанти високих кросівок, які вам точно неодмінно сподобаються.



Трендові кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

З кросівками красиво будуть стилізуватися шорти-бермуди, які цього року повертаються в моду. Як вони виглядають та яке вбрання до них підібрати – читайте в нашому матеріалі.