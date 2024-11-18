Які цікаві речі купити на зиму 2025: Андре Тан назвав найкращі варіанти

Щоб мати красивий та стильний вигляд цієї зими, варто додавати у свій образ цікаві деталі, до прикладу, аксесуари, які вдало доповнюють та прикрашають образ. Холодна пора – це зовсім не привід, щоб забути про чудове довершення аутфіту.

Андре Тан часто ділиться зі своїми підписницями трендовими позиціями чи антитрендовими речима сезону, розповідає про модні цікавинки та ділиться цінними порадами, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дизайнера.

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Цього разу Андре Тан вирішив розповісти про найцікавіші аксесуари на зиму, які вдало доповнять образ та зроблять його стильнішим та вишуканішим.

Рукавички

Дизайнер акцентує на додаванні кольорових та об’ємних рукавичок. Вони можуть бути як самостійний акцент чи підібрані в тон до сумки, чи взуття. І хоч рукавички можуть здатися нам дещо незвичними, Андре Тан каже, що цей тренд є досить цікавим.



Актуальні аксесуари на зиму 2025 / Фото Pinterest

Обвіс на сумках

Прикрашайте свої сумки на зиму брелоками, ланцюжками, та будь-якими іншими деталями, які вам подобаються. Не бійтеся повісити на сумку маленького ведмедика чи будь-яку іншу іграшку. Щоб надихнутися красивими обвісами на сумках – подивіться останню колекцію бренду Balenciaga.



Красиві аксесуари на зиму 2025 / Фото Pinterest

Щільні кольорові колготи

Андре Тан радить обирати щільні колготи в найтрендовіших кольорах сезону. Робіть ставку на темно-бордовий, смарагдовий, коричневий, хакі, сірий тощо. Саме такі колготи зараз актуальні, хоч і не всі готові ними доповнити свої образи через їхній сильний акцент, який вони перебирають на себе в одязі.



Актуальні аксесуари на зиму 2025 / Фото Pinterest

Шарф в тон пальта

Дизайнер зазначив, що таке поєднання цього сезону є доволі трендовим. Вдало буде виглядати шарф такої ж тканини, як і пальто. Палантином можна створювати гарне драпірування, та й виглядає таке поєднання досить ефектно.



Стильні аксесуари на зиму 2025 / Фото Pinterest

Краватка

Андре Тан рекомендує доповнювати образи красивими краватками, які мають офісний вигляд. Найкраще ними доповнювати сорочки, втім можна також носити зі светрами та лонгслівами.



Актуальні аксесуари на зиму 2025 / Фото Pinterest

Нещодавно Андре Тан розповів 3 правила того, як виглядати молодшими. За його словами, треба обирати м’які та світлі відтінки в одязі та макіяжі, робити ставку на приглушені кольори та правильний крій одягу. Також він рекомендує обирати сучасні речі для молодіжного вигляду.