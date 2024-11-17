На зиму треба обирати теплий та функціональний одяг, який можна буде поєднати з будь-якими речима та взуттям, пише 24 Канал. Чимало магазинів вже представили у своїх колекціях найактуальніший верхній одяг, тож розповідаємо про трендові варіанти, які варто придбати на зиму.

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Утеплене пальто

Оберіть для себе на зиму модель пальта, яка буде чудовим варіантом до кінця холодного сезону. Зараз у продажі є багато утеплених пальт в довжині міді чи максі, яка ідеально підходить для зимового сезону.

Раніше пальто взимку не носили, оскільки вважали, що воно підходить лише для осені. Зараз цей стереотип розвіюють, тож стилісти радо пропонують носити взимку красиве пальто. Найкраще на зиму обирати пальто з натурального матеріалу, яке має хорошу підкладку, правильну довжину та фасон й зможе прослужити багато сезонів.



Трендовий верхній одяг на зиму 2025 / Фото Pinterest

Пуховик

Красиві пуховики в базових кольорах з капюшоном чи без – це безперечний тренд зими, який завжди буде популярним. Такий верхній одяг є комфортним та має красивий вигляд. На зиму краще обирати не приталені пуховики, а максимально вільні, щоб мати можливість ще одягнути в’язаний светр.



Актуальний верхній одяг на зиму 2025 / Фото Pinterest

Дублянка

Стильна дублянка додає зимовим образам неймовірного стилю. З дублянкою ви можете поєднати улюблені штани чи джинси й навіть приміряти красиву трикотажну сукню. Мінус дублянки в тому, що цей верхній одяг має відкриту шию, втім її можна закрити светром з горловиною чи шарфиком.



Трендовий верхній одяг на зиму 2025 / Фото Pinterest

Коротка шуба

Взимку особливо хочеться додати своїм образам шарму, тож радимо звернути увагу на красиві шуби. Це можуть бути довгі варіанти на ґудзиках чи поясі, втім цього сезону актуальними є короткі шуби. Їх вже активно носять світові та українські інфлюенсерки.



Актуальний верхній одяг на зиму 2025 / Фото Pinterest

Увесь цей верхній одяг можна залюбки поєднувати з різним взуттям – утепленими кросівками, черевиками челсі чи чоботами до колін. Також вдало до вбрання підходить шапка біні, пухнасті навушники чи панама.