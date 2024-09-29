Fashion-експерти кажуть, що цієї осені в тренді трикотаж, який представили бренди Victoria Beckham, Fendi та багато інших, пише Vogue. Светри різних форм та розмірів стали головними на подіумах. Дизайнери випустили колекції з в’язаними об’ємними косами, візерункові кардигани та кашемірові гольфи.

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Найпопулярнішим візерунком сезону є аргайл. Светри в ромбики представили бренди Christian Dior та Acne Studios. Серед кольорі обирайте хакі, сірий, темно-синій чи чорний светр, які є базовою класикою на осінню пору року. Щоб урізноманітнити гардероб, обирайте яскраві кольори. Червоний чи зелений чудово поєднаються з базовими джинсами чи штанами.

Якщо хочете обрати ідеальний светр для себе на осінь, то радимо звернути увагу на 3 найцікавіші варіанти.

Класичний нейтральний светр

Додавайте у свій гардероб базові светри в класичній гамі кольорів. Чорний, молочний, сірий чи синій – це універсальні варіанти, які будуть доречними в будь-якій ситуації.



Модні светри на осінь 2024 / Фото Pinterest



Актуальні светри на осінь 2024 / Фото Pinterest

Яскравий колір

Соковиті відтінки светрів додають чимало енергії образам та роблять будь-який аутфіт помітнішим.



Модні светри на осінь 2024 / Фото Pinterest



Актуальні светри на осінь 2024 / Фото Pinterest

Светр з родзинкою

Придбайте цього сезону светри з цікавими деталями, вишивкою чи незвичним кроєм, які будуть виглядати оригінально та стануть родзинкою у вашому образі.



Модні светри на осінь 2024 / Фото Pinterest



Актуальні светри на осінь 2024 / Фото Pinterest

Також у моді залишаються базові гольфи, цупкі кардигани з ґудзиками, светри зі змійкою та коміром. Саме ці варіанти виробів можуть також доповнити всі ваші джинси, штани чи спідниці.