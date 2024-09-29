Fashion-эксперты говорят, что этой осенью в тренде трикотаж, который представили бренды Victoria Beckham, Fendi и многие другие, пишет Vogue. Свитера различных форм и размеров стали главными на подиумах. Дизайнеры выпустили коллекции с вязаными объемными косами, узорчатые кардиганы и кашемировые гольфы.

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Самым популярным узором сезона является аргайл. Свитера в ромбики представили бренды Christian Dior и Acne Studios. Среди цветов выбирайте хаки, серый, темно-синий или черный свитер, которые являются базовой классикой на осеннее время года. Чтобы разнообразить гардероб, выбирайте яркие цвета. Красный или зеленый прекрасно сочетаются с базовыми джинсами или брюками.

Если хотите выбрать идеальный свитер для себя на осень, то советуем обратить внимание на 3 самые интересные варианты.

Классический нейтральный свитер

Добавляйте в свой гардероб базовые свитера в классической цветовой гамме. Черный, молочный, серый или синий – это универсальные варианты, которые будут уместными в любой ситуации.



Модные свитера на осень 2024 / Фото Pinterest



Актуальные свитера на осень 2024 / Фото Pinterest

Яркий цвет

Сочные оттенки свитеров добавляют немало энергии образам и делают любой аутфит более заметным.



Модные свитера на осень 2024 / Фото Pinterest



Актуальные свитера на осень 2024 / Фото Pinterest

Свитер с изюминкой

Приобретите в этом сезоне свитера с интересными деталями, вышивкой или необычным кроем, которые будут выглядеть оригинально и станут изюминкой в вашем образе.



Модные свитера на осень 2024 / Фото Pinterest



Актуальные свитера на осень 2024 / Фото Pinterest

Также в моде остаются базовые гольфы, плотные кардиганы с пуговицами, свитера со змейкой и воротником. Именно эти варианты изделий могут также дополнить все ваши джинсы, брюки или юбки.