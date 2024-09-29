Осенью в моду входят сдержанные и элегантные оттенки, которые способны подчеркнуть статус, пишет Lady 24. Выбор правильных цветов может добавить роскоши и сделать образ визуально дорогим. Главное – выбирайте вещи качественных тканей, которые станут для вас выгодной инвестицией.

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Коричневый

Осенью добавляйте в свой гардероб разные оттенки коричневого – от более светлого к более темному. Это могут быть тренчи, пальто или вельветовые брюки или эффектная сумка шоколадного оттенка.

Серый

Универсальный и базовый цвет идеально вписывается в осенний гардероб и удачно сочетается с различными оттенками. Также довольно дорого выглядит серый в монохроме, поэтому выбирайте для себя пальто, которое сочетаете с серыми брюками и серым лонгсливом.

Бордовый

В этом году в моду вошел бордовый, который уже набрал популярность среди модниц. Выбирайте для себя кожаные тренчи в бордовом оттенке, роскошные сумки или другие эффектные вещи, которые подчеркнут вашу статусность.

Оливковый

Попробуйте добавить в свой гардероб стильные вещи в оливковом оттенке, которые немного напомнят беззаботное лето. Темный оттенок придаст образу изысканности.

Белый

Этот цвет – бессмертная классика, поэтому всегда будет актуальным. Независимо от сезона, вещи в белом цвете выглядят свежо и благородно. Можно приобрести на осень роскошное белое пальто или кашемировый теплый костюм.

Также можно добавить в гардероб немало других светлых оттенков: молочный, кремовый, ванильный, маслянистый или бежевый. Попробуйте эти цвета одевать в монохроме. Наряд в одном цвете всегда выглядит дорого и делает образ визуально гармоничным.