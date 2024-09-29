Восени в моду входять стримані та елегантні відтінки, які здатні підкреслити статус, пише Lady 24. Вибір правильних кольорів може додати розкоші та зробити образ візуально дорогим. Головне – вибирайте речі якісних тканин, які стануть для вас вигідною інвестицією.

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Коричневий

Восени додавайте у свій гардероб різні відтінки коричневого – від світлішого до темнішого. Це можуть бути тренчі, пальта чи вельветові штани або ж ефектна сумка шоколадного відтінку.

Сірий

Універсальний та базовий колір ідеально вписується в осінній гардероб та вдало поєднується з різноманітними відтінками. Також доволі дорого виглядає сірий у монохромі, тож обирайте для себе пальто, яке поєднаєте з сірими штанами та сірим лонгслівом.

Бордовий

Цього року у моду увійшов бордовий, який вже набрав популярності серед модниць. Обирайте для себе шкіряні тренчі в бордовому відтінку, розкішні сумки чи інші ефектні речі, які підкреслять вашу статусність.

Оливковий

Спробуйте додати до свого гардероба стильні речі в оливковому відтінку, які трохи нагадають безтурботне літо. Темний відтінок надасть образу вишуканості.

Білий

Цей колір – безсмертна класика, тож завжди буде актуальним. Незалежно від сезону, речі в білому кольорі виглядають свіжо та благородно. Можна придбати на осінь розкішне біле пальто чи кашеміровий теплий костюм.

Також можна додати в гардероб чимало інших світлих відтінків: молочний, кремовий, ванільний, маслянистий чи бежевий. Спробуйте ці кольори одягати в монохромі. Вбрання в одному кольорі завжди виглядає дорого та робить образ візуально гармонійним.